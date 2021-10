"Il massacro di Lecce", su Sky la miniserie dedicata ai delitti italiani parla di Eleonora e Daniele

E' iniziato ieri e proseguirà questa sera in prima visione lo speciale dal titolo “Il Massacro di Lecce” su Crime Investigation in esclusiva su Sky al canale 119.

Al centro delle due puntate l'orribiele omicidio che ha scosso Lecce il 21 settembre 2020 quando la giovane coppia formata da Eleonora Manta e Daniele De Santis viene barbaramente assassinata nell'appartamento in cui ha appena iniziato la sua convivenza.

APPROFONDIMENTI LECCE L'omicidio di Eleonora e Daniele, il medico legale: «In 30... VIDEO Salento, due alberi per ricordare Eleonora e Daniele, uccisi per... IL DELITTO DI VIA MONTELLO Un anno senza i fidanzati uccisi in casa. "Riabbracciamo... LECCE Lecce, il testimone dell'omicidio di Eleonora e Daniele in aula IL DUPLICE OMICIDIO Perizia bis sul killer di Daniele ed Eleonora: «Lucido mentre...

La strage avviene alle 20.45: un uomo a volto coperto li coglie di sorpresa e poi li uccide straziando i loro corpi. Dopo alcuni giorni di ricerche dell'assassino, gli investigatori stringono il cerchio attorno all'insospettabile Antonio De Marco, l’ex co-inquilino della coppia, studente di Scienze Infermieristiche al Vito Fazzi di Lecce. De Marco sostiene di aver ucciso i due ragazzi perché non sopportava la loro felicità. L'assurdità di questa storia, narrata dai protagonisti, dell'episodio dal titolo “Il Massacro di Lecce” è una produzione Crime+Investigation, la miniserie in 4 episodi "Delitti: famiglie criminali", firmata da Annalisa Reggi, Arrigo Benedetti e Nicola Vicinanza, per la regia di Nicola Prosatore e Carlogabriele Bianchini.