L'appello degli studenti ucraini: ecco cosa donare

Aiuti umanitari per l'Ucraina, arriva l'appello degli studenti di Unisalento Olga e Denys Chyruk e Anthony Tyrtyshnyk.



«Donate solo ciò che è richiesto nell'elenco. Non avremo tempo di selezionare», spiegano gli studenti. La raccolta si terrà nei giorni giovedì 3, venerdì 4 e lunedì 7 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso: piano terra dell’Edificio Valli aula SP2 (viale Calasso);

Cubotto G, complesso Ecotekne (Dip. Di Scienze dell’Economia).

APPROFONDIMENTI LA GUERRA E LA SOLIDARIETA' Ucraina, l’arrivo dei profughi in Puglia: conta dei posti letto... LA DIRETTA Ucraina, diretta. Kharkiv sotto assedio, Kherson capitola.... USA Biden: «Putin dittatore, ha sbagliato. Guerra premeditata,... ATTUALITà Ucraina, in arrivo anche gatti e cani da compagnia. Enpa:...



Qui di seguito, l'elenco: antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici

tachipirina, oki, paracetamolo, tranex, ugurol, bendaggi/guanti sterili/kit di primo soccorso, lacci emostatici generici,

integratori vitaminici e di ferro, materiali di medicazione antisettici

disinfettanti, siringhe, pannolini bambini, pannoloni adulti, assorbenti donne, coperte termiche, torce di qualsiasi tipo, pile, sacchi a pelo

materassini da campeggio, maglieria intima termica, calze calde alte

pantaloni, maglioni, guanti, scarpe invernali, cappelli, giubbotti

stoviglie usa e getta, prodotti per l'igiene, omogeneizzati per bambini, pappe per neonati e bambini, latte in polvere per neonati e bambini, cibo in scatola, biscotti, dolci ad alto valore energetico

cibo secco da mangiare senza cottura, riso e minestre breve cottura.

Sarebbe bello inoltre fare arrivare ai bambini, libri da colorare, quadernoni, penne, matite, gomme, temperamatite e colori di ogni genere! Occupano poco spazio sul camion ma alleggeriscono i cuori dei più piccoli ormai nel terrore.