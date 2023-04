Salento, kitesurfista non riesce a rientrare per il vento: salvato dalla Guardia costiera

Nel pomeriggio di oggi un kitesurfista è stato salvato dalla Guardia Costiera, capitaneria di porto di Gallipoli, a Torre Lapillo, nel Comune di Porto Cesareo. Una segnalazione ha riportato agli uomini della Capitaneria le difficoltà di un uomo che non riusciva a rientrare sulla terra ferma per via del mutare delle condizioni del vento.

L'uomo è stato messo in salvo e trasportato presso il porto di Gallipoli. Per lui solo un forte spavento.