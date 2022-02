Spezie e orgoglio del Rajasthan: il segreto di Just Desi

Just Desi promette già dal nome una cucina autentica. In India il termine desi indica ciò che è tradizionale di un posto specifico. «Eppure - racconta Sanjeev Kumar Kulhari -l'idea di aprire un ristorante indiano è nata dalla richiesta degli italiani che non vedevano l'ora di conoscere le nostre pietanze». Aprire è stata un'avventura: permessi più difficili perché la parte destra di viale Lo Re ricade nel centro storico, allaccio del gas arrivato in ritardo e, poi, il Covid. Una volta aperto, però, il successo è stato immediato: non ci aspettavamo di trovare subito un'accoglienza così calorosa».

APPROFONDIMENTI LA PICCOLA BOMBAY Lecce, il viale più multietnico del Salento: qui l'impresa... IL CASO Lecce, niente personale per la pizzeria. La provocazione del... L'APERTURA Lecce, apre “Da Michele", al via i lavori nella pizzeria... LECCE Lecce, arriva la pizzeria di Julia Roberts. Bar e pasticcerie,...



Desi propone la cucina del Rajasthan, stato dell'India Settentrionale che confina con il Pakistan. Anche in virtù della religione induista che esclude la carne bovina, la cucina del posto ha una forte tradizionale vegetariana. Un fattore che ha fatto la gioia del pubblico veg, solitamente piuttosto bistrattato e che da Desi trova, invece, un'ampia scelta. Al di là di zuppe, riso e preparazioni al pollo, si trovano polpette di legumi e i piatti tipici dai sapori avvolgenti. Il pane si prepara sul momento ed è sempre caldo e morbido. E i dolci sono una festa continua per gli occhi e per il palato.

Tra le preparazioni tipiche gli immancabili Samosa chaat, cibo di strada indiano condito con Samosa, salsa Yogurt, pesto di menta, salsa al tamarindo, ceci bianchi, cipolla rossa fresca e bhuijia. Il chole Bhature, tra i piatti più invitanti e saporiti della cucina punjab, è una combinazione di curry di ceci e focacce fritte. Ma tra le cose da mangiare assolutamente c'è la zuppa di lenticchie. Cambiano preparazione e spezie ,ma la filosofia è la stessa: portare a casa una zuppa di lenticchie è la base della sussistenza e accomuna poveri e ricchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA