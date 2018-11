«Jonio troppo caldo e sbalzi di temperature Potrà accadere ancora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è un evento così insolito a differenza di quanto si potrebbe pensare. Il Salento è tradizionalmente e storicamente terra di tornado o di trombe d'aria». A parlare è Giuseppe De Vitis metereologo e direttore di Super Meteo.com: storia e presente che s'incrociano, fenomeni - a suo dire - solo apparentemente eccezionali che si ripropongo ciclicamente.«La ricerca affonda le sue radici risalendo a centinaia di anni fa con testimonianze di tornado anche di forte intensità. Tutto questo ha lasciato una traccia anche nella tradizione popolare con le dediche, ad esempio, alla Madonna dell'Uragano».«Veniamo da un periodo di caldo con temperature piuttosto miti che hanno continuato per un lungo periodo. Poi, si è passati a temperature improvvisamente più fredde. Ma se la terra si raffredda rapidamente non è così per il mare. E il cosiddetto potenziale di differenza tra superficie calda del mare e perturbazione di aria fredda innesca questi fenomeni».«Il mare è caldo, ancora in questi giorni. Trattiene il calore, come si dice in questi casi. Basti pensare che se l'Adriatico ha una temperatura di 18 gradi, nello Jonio siamo addirittura sui 20-21 gradi. La perturbazione è giunta così con la sua aria fredda sulla superficie dello Ionio, colpendo quasi la Calabria e il Salento, con precipitazioni quasi in contemporanea ovunque. Questo ha favorito tali fenomeni».«Il cosiddetto innesco è l'incrocio di temperature diverse. Poi occorre considerare che il vento ha iniziato a spirare sul mare in direzione Sud-Sud Ovest, mentre in quota andava verso Est. Ciò ha favorito la formazione di vortici sia a Cutro, in provincia di Crotone, che nel Salento. Qui se ne sono formati due: uno ha colpito la zona di Ugento e Taurisano, l'altro quella di Parabita. Possiamo dire che abbiamo avuto tre tornado nella stessa perturbazione. Occorrerà verificare, per essere certi, che siano stati solo tre, ma la stima è quella».«La storia dice che non è così. Oggi ci sono i cambiamenti climatici, l'innalzamento della temperatura del Mediterraneo e i nuovi sistemi di comunicazione. Prima molte trombe d'aria passavano senza far danno e non venivano menzionate. Oggi con i telefonini si fanno foto e filmati, e si segnalano sui social. Ci sembra che siano aumentati enormemente. In realtà sono aumentati, ma di poco».«Più aumenta la temperatura e più frequenti diventano questi fenomeni. Il trend è quello e bisogna adattarsi. È la tropicalizzazione con tutti i suoi pregi ed i suoi difetti. Il Salento dovrà imparare a convivere con tornado e trombe d'aria».