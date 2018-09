L'eterna rivalità tra Jonio e Adriatico: tempesta e mare da favola nello stesso giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due mari a poca distanza uno dall'altro. Due mari che nello stesso giorno possono avere due volti diversi, opposti. E' l'eterna rivalità tra Jonio e Adriatico in una terra unica, il Salento. La giornata di oggi, martedì, è caratterizzata da un forte vento di tramontana che sulla costa adriatica vuol dire tempesta. Dall'altra parte, a poca distanza, uno Jonio in "modalità agosto": un mare da favola e tanta gente in spiaggia.Ecco le immagini(foto di Ivan Giannone, Gregorio De Pascalis, Danilo Santoro, Francesca Pastore, Carla Pastore, Antonella Margarito, Anna Manuela Vincenti)