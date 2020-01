Il giallo della morte del dj: «Fu Ivan a lasciare la scritta sulla busta della lettera di addio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scritta a penna “X mamma e Sergio” la lasciò il dj Ivan Ciullo sulla busta contenente la lettera di addio battuta al computer e lasciata ai genitori prima di morire impiccato il 22 giugno del 2015. La perizia calligrafica disposta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Vallefuoco, ha detto che fu la mano di quel ragazzo conosciuto come dj Navi, 31 anni, di Acquarica del Capo, provincia di Lecce , a scrivere a penna i destinatari della lettera in cui spiegò le ragioni che lo avrebbero indotto a decidere di togliersi la vita.A fare luce sui dubbi sollevati dai genitori del ragazzo, Rita Bortone e Sergio Martella, attraverso l'istanza depositata in Procura dagli avvocati Paolo Maci, Chiara Landolfo e Valter Biscotti, è stata la consulenza affidata alla grafologa Luciana Schirinzi: che ha attribuito quella scrittura ad Ivan. Escludendo così che potesse essere del 65enne amico di Ivan, indagato per istigazione al suicidio. E nemmeno di una terza persona sconosciuta.Quanto all'indagato, difeso dall'avvocato Giuseppe Minerva, la comparazione fra la sua scrittura e quella della busta è avvenuta tramite le quattro pagine scritte a mano e consegnate al consulente della Procura.Dunque, è stato escluso che qualcuno abbia tentato di depistare gli inquirenti, cercando di imitare la scrittura della vittima. Un problema che si erano posti i genitori, disconoscendo sia la grafia della busta che il contenuto della lettera. Non era quella la mano di Ivan e quegli argomenti narrati nella lettera non appartenevano alla vita del loro figliolo.Un punto a favore della difesa, dunque. Per il momento. Il secondo punto, in realtà, poiché la consulenza medico-legale depositata in Procura dal professore Francesco Introna e dal dottore Alberto Tortorella aveva escluso che la morte di Ivan fosse stata causata da un'altra persona: «Morte asfittica per impiccamento, del tutto attendibilmente di natura suicidaria».Nulla per il momento sembra avallare l'ipotesi che la decisione di dj Navi di togliersi la vita, sia stata indotta dall'amico e dal rapporto burrascoso che li legava.Intanto i legali dei familiari del ragazzo restano fiduciosi. Anche perché gli inquirenti stanno esaminando la consulenza del loro perito informatico, l'ingegnere Luigina Quarta, sul telefono cellulare di Ivan: chiamate, messaggi, uso dei social, celle agganciate ed altro ancora.«Incaricheremo il nostro perito. Ad ogni modo non aggiunge nulla agli accertamenti in corso. Nell'ipotesi che quella scrittura non appartenga ad Ivan chi potrebbe avere architettato un depistaggio non avrà certo scritto di suo pugno quel X mamma e Sergio. Dobbiamo capire se quella lettera fosse stata lasciata chiusa o aperta, dobbiamo capire chi abbia scritto la lettera. Certezze per il momento non ce ne sono, dobbiamo attendere l'esito delle indagini della Procura e delle nostre indagini».Indagini che proseguono ormai da quattro anni e mezzo. E che hanno visto per due volte la Procura di Lecce propendere per il suicidio e dovere tornare sui suoi passi per le decisioni del giudice per le indagini preliminari, Vincenzo Brancato, di fare svolgere ulteriori accertamenti.Fra i quali la perizia calligrafica e l'autopsia, quest'ultima effettuata dopo l'accoglimento della richiesta dei familiari di fare riesumare la salma di Ivan. A breve, dunque, il pm Vallefuoco stabilirà se chiedere l'archiviazione oppure chiudere l'inchiesta con la contestazione di istigazione al suicidio a carico dell'amico della vittima.