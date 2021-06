Indovina risultato e marcatori della partita Italia-Turchia: il pronostico di un tifoso del Lecce fa il giro del mondo. E ottiene il plauso della Uefa

Un pronostico che ha ottenuto migliaia di retweet in pochi minuti, facendo guadagnare follower a @VaneJuice - questo il nickname - superando persino quelli dell'Us Lecce, la sua squadra del cuore. Un tifoso giallorosso, infatti, ha centrato ieri il risultato della partita d'esordio degli Europei fra Italia e Turchia, indovinando risultato e marcatori. Il tifoso ha partecipato al gioco ideato dall'account ufficiale Uefa Euro2020 su Twitter, gioco dal titolo "Pronostica il risultato per segnare punti e scalare la classifica!" e che ha coinvolto tutti gli utenti del social che fossero anche appassionati di calcio, chiedendo loro di indovinare il risultato della partita.

Turkey 0-3 Italy Immobile

Insigne

Demiral OG — 🇮🇹 (@VaneJuice) June 11, 2021

A riuscirci è stato proprio un italiano, di Lecce, che ha azzeccato il risultato, il 3-0 degli azzurri di Roberto Mancini contro i turchi, ma ha anche indovinato i tre marcatori che hanno deciso il match. Tra questi, è sottolineato anche l'autogol di Demiral, insieme alle reti di Insigne e Immobile. L'Uefa ha naturalmente retwittato il pronostico, con un commento di plauso a @VaneJuice: "Bravo, sei un maestro".