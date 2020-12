Un miraggio nel buio: è l'Isola dei conigli illuminata a festa

PORTO CESAREO - Se le città di solito addobbano un alberto in piazza, Porto Cesareo quest'anno ha deciso di addobbare un'intera isola: l'Isola dei conigli. L'isolotto spunta dal buio illuminato a giorno. La suggestiva illuminazione resterà durante tutto il periodo delle festività natalizie. “Un messaggio di fiducia e di speranza per i tempi che verranno”, lanciato dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Silvia Tarantino e dall'assessore Barbara Paladini.

APPROFONDIMENTI LECCE Porto Cesareo, l'isola dei conigli come un enorme albero di Natale



Per tutto il periodo delle festività, due proiettori posti in alto sulla riviera, illumineranno con immagini a tema natalizio, l'isola grande. Una cartolina indimenticabile a largo dello Ionio. La visione è decisamente spiazzante. L'isola spicca infatti nel buio come un miraggio. Chissà se i conigli, abitanti dell'isolotto, gradiranno la trovata dell'amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA