Isabella Maria e Diego, dal Salento in Finlandia per vincere 13 medaglie ai campionati internazionali di nuoto Csit

Due salentini in Finlandia per i campionati internazionali di nuoto Csit: si tratta di Isabella Maria Selce e Diego Marti, entrambi di Tuglie, rispettivamente di 13 e 10 anni ed entrambi appartenenti al gruppo Olimpica Salentina. Si sono distinti tra oltre 400 atleti provenienti da sette nazioni, portando a casa complessivamente ben tredici medaglie.

L'impresa dei salentini

Diego ha “solo” dieci anni e si allena da quando ne aveva quattro e mezzo. Lo scorso giugno ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 , quella d’ argento nei 100 stile rana e quella di bronzo nei 50 stile farfalla, nei campionati regionali. In quelli nazionali di Riccione invece, Diego ha portato a casa la medaglia d’oro nei 100 e 50 metri in stile rana e quella di bronzo nei 50 a farfalla. Nei mesi scorsi aveva già vinto il primo e secondo posto al Meridiana Cup di Taranto. In Finlandia, ha ottenuto il terzo posto nei 50 rana, nei 100 rana e nei 200 e la medaglia di bronzo nei 50 delfino. Infine ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4×50 misti.



Isabella Maria da quando ha iniziato a nuotare, a quattro anni, non si è più fermata. Ha già un palmares di tutto rispetto:bronzo nei 400 misti ai campionati assoluti regionali, medaglia d’ oro nei 3 km al campionato regionale, vincitrice del trofeo Meridiana Cup nei 400 misti, bronzo nei 400 stile libero, argento negli 800, oro nei 200 a stile libero all’Euroitalia Cup; ai campionati nazionali di Riccione ha ottenuto l’oro nei 400 a stile libero e la convocazione per la rappresentativa pugliese nel nuoto di fondo al trofeo delle regioni di Piombino che si è svolto lo scorso mese. Questi sono solo alcuni dei suoi successi. In Finlandia, ha rappresentato l’Italia, portando a casa la medaglia d'oro nei 400 stile libero, di bronzo nei 100 rana, doppio argento sia nella staffetta 4x50 che nella 4x100.

Isabella Maria ha anche vinto il bronzo nei 100 dorso, l'argento nei 200 misti e nella staffetta 4x100 misti.

Risultati eccezionali per questi due giovani atleti che si allenano con costanza riuscendo a coniugare brillantemente studio e sport e diventando così eccezionali esempi per tanti loro coetanei.