La minaccia e le ruba la birra fuori dal supermercato: un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incrocia una donna all’uscita dell’’ Ipercoop di Surbo , e con modi arroganti e con prepotenza la minaccia verbalmente, la spaventa e si fa consegnare una birra che la donna aveva acquistato poco prima. Ma dopo la richiesta d’aiuto da parte della donna arrivano i carabinieri , lo rintracciano poco dopo nei paraggi del centro commerciale, e lo arrestano. A finire in manette per rapina un extracomunitario arrestato, ieri pomeriggio, dai militari della stazione di Surbo.Finito ai domiciliari, l’uomo è stato fermato dopo il racconto della donna che spaventata, minacciata e costretta a consegnare la bevanda alcolica, aveva raccontato tutto ai carabinieri ai quali si era rivolta presentandosi anche in caserma subito dopo l’accaduto. Un’altro episodio simile si era già verificato la settimana scorsa nello stesso posto, mentre a Trepuzzi, lo scorso fine settimana, un anziano era stato spaventato e aggredito verbalmente da un altro extracomunitario nel parcheggio dell’ Eurospin