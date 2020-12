«Io, salentina vaccinata allo Spallanzani vedo la luce dopo mesi molto faticosi»

Il suo volto sorridente, in parte celato da una mascherina, ha fatto il giro di tg, giornali e social network. È diventato uno dei simboli della prima giornata di vaccinazione contro il Covid-19. Alessandra Vergori, 35 anni, dirigente medico infettivologo dello Spallanzani di Roma - specializzata in Malattie Infettive presso l'Università di Siena e poi all'Istituto di Medicina Tropicale ad Anversa - è originaria di Guagnano, in provincia di Lecce.

Dottoressa Vergori, lei è stata una delle prime 5 persone vaccinate in Italia: cosa ha pensato nel momento in cui le inoculavano il vaccino?

«In tutta onestà, nel momento esatto in cui mi è stato somministrato ho pensato a quanto fossi privilegiata ad essere tra i primi in Italia a poter beneficiare del risultato di mesi e mesi di ricerca e sperimentazione. Mi è venuto spontaneo riflettere su quanto lavoro, quanta fatica, quanta speranza potesse essere contenuta in una fiala così piccola».

Come si sente?

«Bene, mi ha causato più dolore l'antipneumococcico e febbre gialla. A distanza di tante ore l'unico sintomo è un leggero dolore al sito di inoculazione».

Qual è l'importanza di questo vaccino?

«Il vaccino sarà lo strumento più forte che avremo a disposizione per venire fuori da un incubo lungo quasi un anno. Il vaccino insieme ai comportamenti responsabili già ampiamente adottati nel corso di questi mesi e che continueremo ad adottare, ci farà progressivamente riappropriare della normalità e ci permetterà di riabbracciare nuovamente i nostri cari».

Cosa risponderebbe a chi dice che non si vaccinerà?

«Per prima cosa direi che, considerata la sicurezza e l'efficacia del vaccino, sarebbe davvero delittuoso non approfittare di questa enorme opportunità. E poi mi piacerebbe poter discutere anche con chi ha un'opinione così ostile verso i vaccini, con dati oggettivi che spieghino come e perché funziona un vaccino. Sono sicura che soltanto la comprensione di un fenomeno, seppur complesso, possa consentire una decisione ponderata. Ci vorrà tempo, temo, ma sono fiduciosa che anche certe posizioni oscurantiste siano destinate ad essere superate dalla prova dei fatti».

Di cosa si occupa? Qual è il suo ambito di ricerca?

«Io lavoro come dirigente medico presso l'Unità di Immunodeficienze Virali, ci prendiamo cura di persone con infezione da HIV. La mia area di ricerca si basa sulle strategie terapeutiche in HIV, sulle comorbidità neurologiche associate e sulle coinfezioni con virus epatitici e HPV. Adesso svolgo anche attività di ricerca e sperimentazione in ambito COVID-19».

L'Istituto Spallanzani è stato in prima linea nella battaglia contro il Covid. Cosa racconta di questi mesi così duri?

«È stato un anno faticoso con tanta sofferenza. Quello che posso raccontare, è il momento più duro di questo ultimo anno, quando ho dovuto dire per telefono al figlio di una nostra paziente che lei non c'era più, che non ce l'aveva fatta a superare la notte. Piangeva lui, e piangevo io dall'altro capo del telefono. Purtroppo è successo altre volte nel corso di questi mesi di dover informare i familiari della perdita di un loro caro, ma quella è stata la prima occasione in cui mi sono resa pienamente conto dell'incubo che stavamo vivendo».

C'è un'immagine positiva, invece, che vuole ricordare? «L'entusiasmo di tutti noi operatori sanitari impegnati in questa campagna vaccinale. Appena abbiamo saputo della conquista del vaccino e della sua disponibilità di lì a breve è cambiato il nostro orizzonte di aspettative. La speranza si è accesa all'improvviso e ci ha ripagato di tante giornate durissime».

