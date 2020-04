«Io, infettata nella Rsa di Soleto concentrata solo sul mio respiro»

«Sono qui perché non potevo lasciare solo mio fratello». La storia del coronavirus è fatta di tanti eroismi e uno l'ha compiuto Maria (nome di fantasia), 64enne di Soleto sposata e madre di quattro ragazzi che ha deciso di rimanere in pianta stabile nella Rsa di Soleto quando la direzione della struttura, lo scorso 10 marzo, ha deciso di consentire l'accesso alla residenza unicamente agli operatori sanitari. Maria non voleva lasciare il fratello che era ospite della Rsa di Soleto da quando aveva avuto un ictus che lo aveva lasciato semiparalizzato. Per questa ragione ha deciso di rimanere all'interno senza sapere che il virus aveva varcato la soglia della residenza contagiandola e contagiando, poi, anche suo fratello. Una testimonianza toccante, dalla bocca di chi sta vivendo un incubo nella Rsa che ha dovuto fare i conti con 88 positivi e 12 deceduti, oltre che col commissariamento della struttura a partire dal 26 marzo quando il sindaco di Soleto emanò l'ordinanza dello stato di emergenza e quindi della necessità della presa in carico da parte della Asl di Lecce.

Signora, come sta?

«Sto ancora male. Questa malattia è diversa da tutte le altre. Soffro d'asma e ho avuto diverse polmoniti, ma questa non è paragonabile. È come avere una camicia di forza che ti stringe, ci sono giorni che sto un po' meglio e penso che sto guarendo, poi tornano gli spasmi ai polmoni che tolgono il respiro. È una malattia pericolosa, bisogna averne paura».

Dopo il primo contagio qual è la cosa che l'ha spaventata maggiormente?

«Ho pensato che io e mio fratello non saremmo usciti vivi da qui. Ho avuto paura di morire perché questo virus dove passa fa stragi. Anche se speravo che non ci toccasse. Ho usato tutte le precauzioni per proteggerci. Quasi non vedevamo nessuno, non attraversavo i corridoi perché i gestori della struttura ci hanno detto da subito che era preferibile evitare di andare in giro. Hanno fatto entrare solo i familiari che prestavano assistenza, poi dal 10 marzo solo gli operatori sanitari e io ho deciso di rimanere qui perché mio fratello non è autonomo e non potevo lasciarlo solo».

Com'è stata accolta la sua decisione, nella sua famiglia?

«Sanno che quando prendo una decisione la seguo fino in fondo. I miei figli e mio marito erano anche loro preoccupati per mio fratello. Fra mio marito e mio fratello ho scelto lui perché in quel momento era il più debole. Mi sentivo protetta qui dentro, non avrei mai immaginato che potessimo contagiarci: chi poteva pensarlo. Quando ho cominciato ad avere la febbre ho avuto paura».

E ora cosa la spaventa di più?

«Il pensiero di non guarire. Questa la paura che si ha, ma in fondo in fondo nell'animo umano vince la speranza».

Cosa le manca di più?

«Non saprei dire, sono talmente concentrata sul mio respiro che non riesco a pensare ad altro».

Utilizzavate la mascherina per proteggervi?

«Sì, ho sempre utilizzato la mascherina chirurgica e il disinfettante per le mani. Chissà se alla diffusione del contagio non abbia contribuito una bella iniziativa della residenza, ma forse era stata interrotta dopo il 10 marzo. I responsabili hanno sempre favorito la socialità e le nonne venivano invitate a preparare dolci che poi venivano distribuiti a tutti. Cercavano, insomma, di far trascorrere il tempo nel miglior modo possibile».

Avete vissuto giorni difficili all'interno della Rsa?

«C'era paura e io ho chiesto a mio marito di portarci i pasti da casa: mi passava i contenitori da dietro un muro, mi portava anche medicine e tutto quello che ci serviva. Per i controlli sanitari non abbiamo avuto problemi anche perché mio fratello è un medico, poi ho un cugino medico a Treviso e sono sempre stata a contatto con il medico di famiglia. Ma di quel periodo non voglio parlare, anche perché i gestori hanno cercato di proteggerci e la Rsa è ben organizzata. Poi è arrivata la Asl e da quando ha preso le redini i controlli sono continui. Sono davvero angeli e sono preoccupata per loro, specialmente per i più giovani. Tra gli operatori socio-sanitari ci sono due ragazzi di 21 anni: non bisogna dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, qui ci sono giovanissimi che stanno con noi per curarci».

Quando ha iniziato a stare male, ha pensato subito al contagio?

«Dopo il primo contagio, non mi sono mossa più dalla stanza. Io e mio fratello eravamo autonomi. Purtroppo sono io ad aver contagiato mio fratello. Quando i medici della Asl ci hanno fatto il tampone io ero positiva e lui negativo, ma ho continuato a stargli accanto perché aveva bisogno di me. Ora è positivo anche lui ed è ricoverato in ospedale. Credo di essermi salvata perché avevo un saturimetro per cui ho potuto tenere costantemente sotto controllo l'ossigenazione del sangue. È una cosa importante, come per me è stato importante l'aiuto medico di mio cugino».

