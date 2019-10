Investito mentre attraversa, grave un bimbo di quattro anni

GALATINA (Lecce) – Travolto da un'auto mentre esce da scuola. Un bimbo di quattro anni è statao investito questa mattina a Galatina dopo essere sfuggito al controllo della madre.

L'incidente è accaduto in via Gorizia, nei pressi della scuola per l'infanzia: il bimbo si è liberato dalla mano della madre ed è corso in strada. Colpito dalla vettura, il piccolo è stato sbalzato sull'asfalto ed ha battuto la testa per terra. Il piccolo è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, che l'ha trasportato al Vito Fazzi, dove si trova ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul posto dell'incidente gli agenti di Polizia e della Municipale.