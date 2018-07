Investito da un'auto al semaforo: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investito da un'auto mentre aspettava al semaforo: è accaduto a un giovane extracomunitario, questo pomeriggio, lungo la statale 275, in territorio di Surano, all'altezza del Gulliver. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era in attesa del semaforo verde, quando un'auto avrebbe improvvisamente sterzato per evitare forse un tamponamento, e lo avrebbe investito. Soccorso, è stato portato da un'ambulanza in codice rosso in ospedale: le sue conduzioni sarebbero gravi. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri .