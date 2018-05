Investita mentre attraversa, donna finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investita mentre attraversava la strada: una donna di 48 anni è finita in ospedale per i traumi e le ferite alla testa riportati nell'impatto.È successo intorno alle 8,45 di stamattina in via Bonfante, a Nardò, proprio di fronte all’ingresso del circolo tennis “I Campetti”. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti di Polizia municipale che sono intervenuti, la donna è stata travolta da una Lancia Y in transito sulla via, dopo essere spuntata all’improvviso da dietro la propria vettura parcheggiata. L’uomo alla guida della Lancia Y non avrebbe quindi avuto il tempo di accorgersi della donna che stava attraversando. L’impatto sarebbe stato piuttosto violento e la donna avrebbe prima sbattuto la testa sul parabrezza e poi sull’asfalto, procurandosi due profonde ferite. L’ambulanza del 118 prontamente intervenuta ha trasportato la donna presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, dove non verserebbe in pericolo di vita.