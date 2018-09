Investita dal camion dei rifiuti: choc per una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investita dal camion della spazzatura. È successo a Guagnano in via Cagliari poco prima della 10. La donna, I.A., 61enne del posto, percorreva la strada a piedi quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita dal mezzo che in quel momento transitava lungo la via per il regolare servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale a bordo del mezzo, appartenente alla ditta Monteco, e in seguito dal personale del 118 giunto sul posto. È stata poi trasportata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la Polizia Municipale e i carabinieri di Guagnano, oltre a tre ambulanze e ai vigili del fuoco del distaccamento di Veglie il cui intervento si è reso necessario per estrarre la donna rimasta incastrata tra il camion e l’asfalto. Sotto shock l’autista del camion, pure soccorso sul posto e in seguito trasportato in ospedale per accertamenti ulteriori.