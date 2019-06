Investita da un furgone: paura per una 14enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata ieri sera a Leverano dove una ragazza di 14 anni è stata investita da un'auto che ha proseguito la sua strada. Erano le 20.10 e la ragazzina stava attraversando sulle strisce pedonali in via Cesarea quando un furgone l'ha colpita. Le urla della quattordicenne hanno attirato passanti e residenti che si sono messi subito all'inseguimento del veicolo.Alla guida un 80enne che si è giustificato di non essersi accorto di nulla. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della locale stazione dei Carabinieri guidati dal Comandante Maresciallo Gianluca Pagliara che hanno interrogato l'anziano signore. Nel frattempo la ragazza è stata portata in ospedale, ma fortunatamente non sono state riscontrate fratture interne e viene dimessa in queste ore. Per lei tanta paura e un cattivo ricordo