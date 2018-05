Investì un ciclista uccidendolo, pena ridotta a 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Ridotta dall'ergastolo a 20 la pena per Andrea Taurino, il 35enne di Trepuzzi accusato dell 'omicidio stradale volontario del pasticcere Franco Amati, che percorreva in bicicletta la Trepuzzi-Casalabate insieme a un amico. La Corte d'Assise d'Appello questa mattina ha in parte accolto i motivi dell'avvocato difensore Marco Pezzuto, ritenendo che non sustissero i motivi abietti e futili che portarono alla condanna all'ergastolo e accettando quindi la riduzione di pena. La difesa ha già annunciato che ricorrerà anche in Cassazione chiedendo che l'omicidio sia riconosciuto come colposo.