Investe un gatto e non lo soccorre: l'animale salvato da volontari e carabinieri

Un gatto investito e lasciato agonizzante sul ciglio della strada dal suo investitore. Una cittadina, però, si accorge della sua presenza e allerta i carabinieri, che insieme alle guardie zoofile lo mettono in salvo.

È accaduto questa mattina a Sannicola. Ad accorgersi della presenza dell'animale è stata una donna residente nella zona, che ha subito chiesto l'intervento di una guardia zoofila del nucleo Noetaa di Taviano. «Il gatto - spiega il presidente del Noetaa, Vincenzo Borrega - era stato investito ed era bisognoso di soccorso. L'investitore, incurante dell'accaduto, non aveva prestato il dovuto soccorso previsto per legge». La guardia ha messo in moto la procedura prevista per i casi del genere e ha allertato i carabinieri della stazione cittadina, che, intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza il gattino.

«Dopo il recupero - spiega ancora Borrega - l'animale è stato trasportato dai carabinieri e dalla nostra collega allo studio veterinario della dottoressa Daniela Mercuri» ed è stato così messo in salvo. «Ringraziamo la cittadina che non si è voltata dall'altra parte e che ha consentito di recuperare il gatto ancora in vita.

Ringraziamo inoltre i carabinieri della stazione di Sannicola, i quali non hanno esitato neanche un minuto a soccorrere il povero gatto. E anche la nostra collega, che, rispettando le procedure, ha messo in atto la macchina dei soccorsi».