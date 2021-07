Investe un ciclista e scappa in stato di shock: denunciata una insegnante

Investe un ciclista di 60 anni sulla strada per Lido Conchiglie, la marina a nord di Gallipoli, si fa prendere dal panico e scappa: automobilista denunciata per omissione di soccorso. Doveva essere un sabato tranquillo quello di ieri per il ciclista che, probabilmente, stava approfittando del fine settimana e di quell'arietta appena, appena più fresca per una bella pedalata in bici, magari proprio direzione spiagge e doveva essere un bel sabato vacanziero anche per la donna che, a bordo della sua auto si dirigeva anche lei verso le marine di Sannicola. Ma così non è stato per nessuno dei due, entrambi di due Comuni dell'hinterland gallipolino, anche se fortunatamente niente di grave pare aver riportato il ciclista investito.

Lo shock e la denuncia

L'impatto è accaduto al grande incrocio tra la strada provinciale Sannicola Lido Conchiglie e la Statale 101, non si sa come ma l'auto pirata ha investito il ciclista, lasciandolo poi a terra e senza soccorso. Al volante dell'auto una donna che ha continuato la sua corsa, ma come poi si è compreso dopo, solo perché sarebbe stata colta da un vero e proprio attacco di panico. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Sannicola che hanno prestato soccorso al ciclista e si sono immediatamente messi sulle tracce dell'auto pirata, individuata poco dopo. La donna che guidava l'auto, in stato di shock, ha confessato di essere stata colta dal panico, ma questo non le ha purtroppo risparmiato la denuncia per mancato soccorso. Il ciclista invece trasportato presso l'ospedale di Gallipoli, ha fortunatamente riportato solo alcuni traumi da caduta, guarirà in dieci giorni.