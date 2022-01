Investe il carabiniere che lo aveva fermato: arrestato 54enne

Per sfuggire al controllo non ha esitato a investire il carabiniere che lo aveva fermato. Attimi di follia ieri sera a Ruffano. Intorno alle 19 un automobilista parcheggiato nell'area di sosta dedicato ai disabili all'interno del parcheggio del supermercato Lidl è stato affiancato dai carabinieri per un controllo.

Prima l'alterco poi la manovra improvvisa

L'uomo si è dapprima rifiutato di dare le proprie generalità ai militari e poi, con una manovra improvvisa, ha ingranato la retromarcia, travolgendo un carabiniere che è rimasto ferito agli arti inferiori ed è finito in ospedale. L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato: per lui l'accusa è resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali