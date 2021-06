Investe e uccide il cane dopo la lite con i vicini: denunciato. Ora rischia il carcere

Prima ha litigato con i vicini di casa per futili motivi. Poi l'esplosione di rabbia e follia: un uomo di Taurisano in provincia di Lecce è salito in macchina e ha investito il loro cane uccidendolo. I carabinieri lo hanno denunciato, ritenendo il gesto volontario.

Secondo la legge ora rischia sino a due anni di carcere

Una condotta del genere, oltre a essere deplorevole, costituisce senza dubbio reato: chi uccide un animale senza che ve ne sia alcuna necessità è punito dalla legge con la reclusione. Non solo. Chi uccide un animale d’affezione è tenuto anche a pagare il risarcimento dei danni al proprietario oppure alle associazioni poste a tutela degli animali Insomma: l’uccisione di un’animale ha ripercussioni sia penali che civili. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagionai la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni