Investe donna sulle strisce pedonali e scappa: caccia al pirata della strada

A Galatina è caccia al pirata della strada che la sera del 6 gennaio scorso, ha investito con l’auto, sulle strisce pedonali, una 70enne leccese e poi è fuggito senza soccorrere la donna.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 lungo via Trieste, nel centro della città.

La donna, V.C. le sue iniziali, dopo essere uscita dalla propria auto, nel tentativo di raggiungere il gruppo di amici che stazionava sul lato opposto, è stata investita da un’utilitaria di colore scuro che l’ha sbalzata per terra.

Il racconto dei testimoni

L’auto, secondo il racconto dei presenti, inizialmente si sarebbe fermata salvo poi ripartire e far perdere le proprie tracce.

La ferita invece è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in ospedale a Lecce, dove tutt’ora è ricoverata nel reparto di neurochirurgia.

Sull’investimento indagano i carabinieri della locale stazione, che avrebbero già raccolto alcuni elementi utili attraverso la visione delle immagini delle videocamere di sorveglianze poste nella zona. La 70enne e la sua famiglia si sono affidati all’avvocato Giuseppe Gatti.