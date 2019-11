Investe un cane e finisce contro un muro: gravissimo un 21enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in gravissime condizioni il giovane rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa notte, intorno alle 3, nel Salento . Una sola auto coinvolta, alla guida della quale c'era un 21enne di Galatina, provincia di Lecce Dalle prime notizie trapelate, il ragazzo ha investito un cane e deve quindi aver perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un muro lungo la strada provinciale Galatina-Collemeto. Il giovane si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.Aggiornamenti nelle prossime ore.