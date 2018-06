Caos a Lecce per l'invasione dei turisti in fuga dal maltempo. Il comandante dei vigili: «Venite con i mezzi pubblici». Ma mancano parcheggi e navette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accade ogni estate, ogni volta che il maltempo imperversa sulla costa e spinge migliaia di turisti verso Lecce. Accade e ormai è più che prevedibile che all'apparire delle nuvole la città capoluogo si riempia. Ma ogni volta, puntualmente, Lecce si fa cogliere impreparata: parcheggi inesistenti, strade e viali intasati oppure - è il caso di via Cavallotti - sede di lavori che già creano seri problemi al traffico di tutti i giorni. E non è tutto, perché spesso l'impreparazione coinvolge negozi e locali del centro, inesorabilmente chiusi davanti a migliaia di turisti che approfittano del maltempo per visitare Lecce. E così quella che dovrebbe essere una grande opportunità da sfruttare per promuovere l'immagine della città si trasforma in una pessima figura, nella classica occasione mancata. E' accaduto anche oggi in una Lecce che dalle prime ore della mattinata è stata meta di migliaia di turisti provenienti dalle località marine. Code di un paio di chilometri all'ingresso della città, sulla statale 101 e sulla statale 16 e soprattutto ingorghi in centro perché migliaia di automobilisti hanno vagato alla ricerca del parcheggio che non c'è. Un traffico che per il comandante della polizia municipale, Donato Zacheo, ha assunto «dimensioni inedite per il periodo». I vigili urbani, ha fatto sapere Zacheo, sono stati mobilitati per evitare il caos che però c'è stato. E non è tutto. Lo stesso Zacheo, in una nota, invita i turisti ospiti nelle varie località del Salento a raggiungere Lecce «con i mezzi pubblici». Il problema è che i mezzi pubblici spesso non sono adeguati e non tutte le località balneari sono collegate con corse che possano permettere ai vacanzieri di raggiungere il capoluogo e rientrare con comodità. L'altro invito del comandante della polizia municipale è di preferire le zone semicentrali per il parcheggio. E qui nasce un altro problema: non ci sono navette e soprattutto anche le zone "semicentrali" già alle 10 - in giornate come questa - non riescono a offire pargheggi. Infine, la presenza di un numero così elevato di turisti nel centro storico rende più evidente la mancanza di un vero divieto di accesso al centro storico da parte delle auto, che invadono vie e piazzette rendendo invivibile la parte più antica del capoluogo. Quasi un suicidio dal punto di vista della promozione turistica.