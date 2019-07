«Il mio ex legale è fratello di chi difende l'imputato»: invalido si scaglia contro l'avvocatessa. Caos in tribunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Placcato dal suo legale mentre cerca di avvicinarsi all'avvocatessa che difende il proprietario della casa dove il 10 luglio di quattro anni cadde dall'impalcatura procurandosi lesioni di cui porta ancora oggi segni evidenti. Come quella stampella a cui necessariamente deve appoggiarsi e che ieri ha fatto temere di potersi trasformare in un'arma impropria quando la rabbia ha fatto perdere i lumi della ragione a Michele Cossa, 55 anni, di Supersano.Parte civile nel processo per lesioni gravi che ieri si sarebbe dovuto concludere davanti al giudice onorario della prima sezione penale, Paola Sanghez, Michele Cossa è andato su tutte le furie apprendendo in aula che la sentenza non sarebbe arrivata di lì a qualche ora ma nell'udienza fissata il 10 aprile dell'anno prossimo. E' esploso - ha sostenuto poi nei corridoi del Tribunale - tutto il rancore accumulato in questi anni e scatenato dopo che ha scoperto che il suo ex legale altro non sarebbe che il fratello del difensore dell'imputato.Si è alzato dalla seconda fila dei posti riservati alle parti civili ed avrebbe voluto raggiungere il difensore dell'imputato, S.E, 61 anni, di Supersano. Lo ha bloccato il suo legale, l'avvocato Mario Coppola, e subito dopo sono intervenuti i carabinieri della sezione Tribunale.Insomma, un'altra mattinata di tensione nel Tribunale di Lecce, dopo l'allarme bomba di lunedì scorso e la grossa pietra portata in aula due settimane fa da un testimone vittima di una aggressione.Se quella bomba si è poi rivelata una bossolo di mortaio e se quella pietra non era altro che una prova - nell'intenzione del testimone - dell'aggressione subita, perché ieri quell'uomo ha cercato di scagliarsi contro il difensore dell'imputato? «Pur avendo riportato lesioni invalidanti al 100 per cento, non ho ancora ricevuto un centesimo dall'Inail», racconta Michele Cossa. «E non sono più in grado di lavorare perché devo mantenermi in piedi con una stampella e nella colonna vertebrale ho due placche. Tutto questo perché il mio ex legale non ha fatto nulla: solo dopo ho scoperto che era il fratello dell'avvocato difensore dell'uomo che oggi è sotto processo per le lesioni che ho subito».Quel legale si sarebbe dovuto astenere, secondo quanto racconta Cossa. «Certo che sì. Peraltro fu lui stesso a proporsi, venne a casa mentre ancora mi trovavo in ospedale. Accettai, poi quando gli chiesi chi fosse il difensore della controparte mi rispose in modo generico: un avvocato forestiero. Invece ho scoperto che si tratta di sua sorella e che condividono lo stesso studio. Intanto la mia pratica all'Inail non è andata avanti. Ho cambiato avvocato, ora mi assiste Mario Coppola. Purtroppo all'Inail ci hanno risposto che senza la sentenza del giudice penale non possono fare nulla».Il processo vede parte civile Cossa ed i familiari (assistiti dall'avvocato Selene Mariano) dell'altro operaio, Stefano Marra, anche lui vittima di quell'incidente sul lavoro di quattro anni fa. I due operai erano stati chiamati ad intonacare una parete esterna della casa dell'imputato poiché si erano formate delle fessure, racconta il capo di imputazione dell'inchiesta del pubblico ministero della Procura di Lecce, Paola Guglielmi. Allestirono un'impalcatura priva dei requisiti di sicurezza che poi crollò facendoli cadere da un'altezza di cinque metri.Inoltre le indagini hanno stabilito che i due operai non avessero i requisiti tecnico professionali per svolgere quei lavori, che non fossero dipendenti di qualche azienda e che non fossero iscritti alla Camera di commercio.Tutto accadde cinque anni fa. E Cossa ed i familiari dell'altro operaio attendono ancora giustizia.E.M.