Invalida dopo le botte del marito, le tolgono il figlio: il caso finisce in commissione parlamentare femminicidio

“Non sono stupita che sulla triste vicenda ora indaghi la Commissione sul Femminicidio. Conosco bene la storia di questa donna della provincia di Lecce, vittima di violenza e resa invalida dalle percosse del marito, a cui è stato tolto il figlio di 7 anni dal Tribunale dei Minori di Lecce. L’ho seguita personalmente e ho anche depositato un'interrogazione al Ministro Bonafede, chiedendo un rapido intervento delle istituzioni per far tornare il suo bambino a casa con lei”. A darne notizia, la deputata del gruppo misto Veronica Giannone, segretario della Commissione Infanzia e Adolescenza sulla vicenda denunciata da una madre magliese.

“La Cassazione - prosegue - ha recentemente respinto la richiesta dei legali della donna di rivedere le decisioni prese dalla Corte D'Appello, avallando di fatto una fattispecie a dir poco surreale. La madre, sana, non drogata, non violenta, nel pieno possesso della responsabilità genitoriale, può incontrare il figlio solo una volta a settimana per una sola ora. Un padre che ha in corso un procedimento penale per stalking e violenza sulla madre di suo figlio, vive nella Comunità Chiara Luce di Lecce, comunità per gestanti e madri con figli a carico in stato di disagio. I giudici sottolineano che, avendo a disposizione il personale dell'istituto, mentre si recupera il rapporto padre figlio, è più facile controllare eventuali abusi del genitore Ma non sarebbe stato più corretto aspettare almeno che il tribunale penale si pronunciasse in primo grado sulle accuse di violenza?”.

La deputata chiede al ministro Bonafede di inviare gli ispettori, anche perché "grazie a continui rinvii, è arrivato giugno, termine oltre il quale i reati ascritti all'uomo cadranno in prescrizione".