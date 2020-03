Intrappolato nella cisterna, cane salvato dai vigili del fuoco

Era intrappolato in una cisterna, solo e spaventato. Ma i vigili del fuoco del comando di Lecce sono riusciti a portarlo in salvo e rassicurarlo. Il personale dei vigili del fuoco, distaccamento di Veglie, è intervenuto, nel Comune di Cavallino, a seguito di una richiesta arrivata al comando per soccorrere un cane caduto all’interno di una cisterna.

Il cane, un meticcio di piccola taglia, era all'interno di una cisterna. I Vigili del Fuoco si sono subito attivati per recuperare il cane allargando il foro della cisterna con l'ausilio di un martello pneumatico in modo che uno dei vigili del fuoco potesse calarsi all'interno della cisterna per aiutare il povero cane. Una volta recuperato, per foruna in buone condizioni, l'amico a quattro zampe è stato coccolato dai suoi proprietari che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.