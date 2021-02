«Rivivo il dolore per mia figlia. I ragazzi sono diventati incapaci di accettare il rifiuto»: parla la mamma di Noemi Durini, ammazzata a 16 anni

«Mi sono sentita male quando ho saputo di Sonia e ho rivissuto il dolore per la mia Noemi. Un altro tragico episodio. Capiamoci: la donna deve denunciare subito». La voce di Immacolata Rizzo è rotta dal turbamento. La madre di Noemi Durini, la 16enne di Specchia uccisa nel 2017 dal fidanzato minorenne, rivive i momenti in cui ha saputo della 29enne uccisa a Specchia Gallone, nel Salento, dal suo ex fidanzato. A pochi chilometri di distanza. La Rizzo, di recente, ha firmato un intervento per il libro Maladolescenza di Maria Belli (avvocato ed esperta in mediazione familiare), e Carlo Picozza (giornalista) ricordando la tragedia della figlia insieme a quella di Desirée, la 16enne violentata e uccisa nel quartiere San Lorenzo a Roma.

Vicende parallele quelle di Noemi e ora di Sonia: è l'ennesimo «grido di dolore sul mondo giovanile» così come riportato nel libro Maladolescenza?

«Questi episodi continuano a ripetersi e purtroppo lo Stato, mi consenta di dirlo, continua a non tutelare pienamente le donne. È stato come aver rivissuto il dramma di mia figlia Noemi: voleva lasciare il suo fidanzato ma che poi le ha tolto la vita. Sono stata male per questo ennesimo femminicidio».

I due episodi sembrano accomunati dalla gelosia: cosa può essere accaduto?

«I ragazzi, molto spesso, pensano “tu sei mia” anche quando le donne rifiutano una relazione abusata, anche quando si rendono conto che non ci può essere vita con una persona che usa violenza. Nei ragazzi scatta un meccanismo di rifiuto del no ricevuto da parte di una donna. L'unica cosa che le donne possono fare è denunciare subito e andare ad un centro antiviolenza».

E lo Stato?

«Deve tenere in carcere gli autori di simili delitti, devono essere puniti, scontando la loro vita in carcere. Non possono esserci permessi premio, sconti premio, eccetera. Nessuna delle nostre figlie potrà più vedere la luce del sole e, invece, loro possono vederla, possono studiare, fare palestra in carcere. Così non va. Continuerò a chiedere che non vogliamo assassini in giro. Bisogna cambiare le leggi. Quando commetti crimini così efferati non ci sono attenuanti, hai tolto la vita e chi confessa deve rimanere in carcere».

Da quel 2017 è impegnata in giro per l'Italia a testimoniare il suo dolore e la sua vicenda. Cosa si può fare per frenare questi episodi?

«I ragazzi non sono abituati ad essere ascoltati dagli adulti, si trovano in un vortice in cui non riescono a controllare le emozioni e si rifugiano nei social. Molti poi finiscono per essere vittima di bullismo. Ci vuole più informazione, a scuola si dovrebbe trattare come un vero e proprio argomento, l'educazione al pensiero, l'educazione ai sentimenti, occorre abituare i ragazzi a parlare e senz'altro ci sarebbe meno violenza. Ma a scuola non si parla di questo, si fa solo didattica. Facciamo tante iniziative per sensibilizzare i giovani. Ed è di questo che parlo nel libro».

Come ricorda la sua Noemi?

«Vado nelle scuole e leggo una lettera come se me l'avesse dettata Noemi. Dico agli studenti che devono essere liberi, coltivare le emozioni in modo positivo e ricordo a tutti che è Vietato morire. La canzone preferita dalla mia Noemi».

