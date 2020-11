Interdittiva antimafia per società e aziende della famiglia Mazzotta: la decisione del prefetto

Interdittiva antimafia per società e aziende riconducibili alla famiglia Mazzotta. La decisione del prefetto di Lecce, Trio, è stata assunta il 7 novembre scorso. Si tratta - va precisato - di un provvedimento amministrativo per sua natura precauzionale, teso cioè a evitare infiltrazioni mafiose nel tessuto economico. Ma la decisione è inevitabilmente legata allo scioglimento per mafia del Consiglio comunale di Carmiano, di cui Giancarlo Mazzotta è stato a lungo sindaco e al processo in corso che coinvolge lo stesso ex primo cittadino.

In particolare, Mazzotta è stato rinviato a giudizio - a marzo del 2019 - per la vicenda dei presunti illeciti commessi nel maggio 2014 in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto.

Un passato dentro Forza Italia - di cui il figlio, Paride, che è stato eletto a settembre in Consiglio regionale, è stato coordinatore provinciale - poi l'addio e l'abbraccio con il partito di Angelino Alfano, Mazzotta si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestatigli. Ora l'intervento della prefettura sulle attività di famiglia, in attesa di una decisione dei giudici penali.

