Interdittiva antimafia, Igeco annuncia il ricorso al Tar e diffida i Comuni: "Lavori e forniture restino a noi"

A 24 ore dalla notifica dell'interdittiva antimafia decisa dalla prefettura di Roma, Igeco si difende e attacca, annunciando l'intenzione di impugnare la decisione. Non solo. In queste ore in una nota trasmessa alle stazioni appaltanti (molte delle quali sono Comuni del Salento), l'amministratore delegato di Igeco Cinzia Ricchiuto diffida dall'arrecare danni all'azienda, "bloccando" o trasferendo in altre mani servizi e appalti aggiudicati a Igeco in questi anni e ancora in corso.Al momento, infatti, la prefettura capitolina non ha ancora deciso chi saranno i commissari nelle quali dei quali verrà messa la società.