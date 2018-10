Interdittiva antimafia per la Igeco, a rischio appalti per centinaia di milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo Igeco è stato oggetto di un'interdittiva antimafia e ora è bufera sugli appalti ottenuti dalla società Salentina, che opera in diversi settori dei lavori pubblici. Da tempo la Igeco era nel mirino della Prefettura. Di recente una serie di controlli a tappeto sono stati eseguiti in alcune sedi, ad opera di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Anche le Procure di Lecce e Brindisi hanno acceso un faro su alcuni appalti riconducibiloi alla Igeco.Ora la grande in cognita riguarda proprio il futuro degli appalti. Nei prossimi giorni la Prefettura dovrà nominare i commissari.