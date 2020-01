Striscioni fuorilegge, bandiere bruciate e botte anche a donne e bambini: tre denunce dopo Lecce-Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre denunce. Tante sono infatti le persone individuate dalla Digos della Questura di Lecce e resesi responsabili, secondo gli investigatori, di atti di violenza durante e dopo la partita Lecce- Inter di qualche giorno fa, allo stadio di via del Mare. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla Polizia nel corso di una conferenza tenutasi questa mattina, infatti, al momento del gol dell'Inter, approfittando dell'esultanza dei tifosi nerazzurri, tre individui sarebbero entrati nel settore dedicato alla tifoseria avveraria e avrebbero aggredito alcune persone, fra le quali una donna e un ragazzino 14enne di Corato, in provincia di Bari. La donna è stata colpita da pugni alla testa e ha rimediato ferite guaribili, secondo i medici, in dieci giorni. Il ragazzino è rovinato sui gradoni di cemento dello stadio.Uno dei tre uomini individuati dalla Digos è stato denunciato anche per rapina e accensione di cose pericolose: al termine del match, infatti, avrebbe strappato dalle mani di un tifoso dell'Inter la bandiera nerazzurra e le avrebbe dato fuoco, là sul posto.Gli agenti sono poi sulle tracce di coloro che, sempre durante Lecce-Inter, sono riusciti a introdurre allo stadio uno striscione non autorizzato con il quale hanno offeso l'allenatore della squadra meneghina, Antonio Conte, inviso agli ultras giallorossi.