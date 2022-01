Insulti alla conduttrice salentina post Roma-Lecce: «Difficile finire la trasmissione»

Il precedente è “fresco” e ha fatto il giro di tutta Italia. E purtroppo c'è da registrare un altro caso dopo quello che ha riguardato la giornalista Greta Beccaglia: insulti sessisti sono stati denunciati da Chiara Ciurlia, salentina e grande tifosa del Lecce ma residente a Pisa da anni, giornalista che si occupa di calcio per lavoro.

APPROFONDIMENTI PERSONE Mara Venier, la conduttrice su tutte le furie: «Palpatina ad... LA POLEMICA Greta Beccaglia, il giornalista tv che l'aveva difesa querela gli...

Cos'è successo

La storia è stata fatta emergere dalla redazione de "Il Tirreno". Chiara è la conduttrice della trasmissione web “Tutti in conferenza” che racconta il post partita della squadra giallorossa ed è aperto anche ai commenti dei tifosi. Successivamente a Roma-Lecce, match di Coppa Italia in cui i salentini sono stati eliminati dopo aver dato filo da torcere alla squadra di Mourinho, è successo l'episodio da condannare.

«Dopo pochi minuti dall’inizio della trasmissione siamo stati sommersi da tanti commenti di alcuni tifosi baresi e in particolare c’è stato un vero e proprio attacco nei miei confronti – racconta Chiara sulle pagine de "Il Tirreno" –. Offese che vanno fuori dalla semplice goliardia calcistica tra Bari e Lecce. Brutte offese personali in quanto donna, ma anche minacce vere e proprie e frasi irripetibili. A un certo punto non riuscivo più ad avere il controllo dei commenti e ho dovuto far intervenire l’editore. Per me è stato difficile portare alla fine la trasmissione».