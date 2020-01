Pietre contro l'auto della suocera e poi la folle fuga dalle volanti: positivo alla cocaina

Folle inseguimento all'alba per un 28enne leccese, che dopo aver inseguito la suocera prendendo a pietre la sua auto è stato bloccato dalle volanti e trovato positivo ad slcol e cocaina.

Tutto è iniziato alle prime ore della mattina, quando una volante, transitando lungo viale Leopardi ha notato due auto sfrecciare ad alta velocità ed è partita all'inseguimento fino alla rotatoria con viale Giovanni Paolo II. Una delle due auto dopo un po' ha accostato, mentre ha proseguito la sua folle corsa sbandando in pieno centro fino all’incrocio con via Merine, dove oltrepassato l’incrocio con il semaforo rosso, ha proseguito la sua fuga facendo ingresso nel piazzale del distributore di benzona con manovre sconsiderate tra i clienti.

A quel punto gli agenti, approfittando del limitato spazio di manovra, dono riusciti a bloccarlo e ad immobilizzare il conducente, M.D. 28enne leccese che, per tutta risposta ha iniziato a inveire rabbiosamente contro gli agenti, minacciandoli. Nell'abitacolo dell'auto il 28enne aveva un sasso che poco prima aveva usato contro l'auto della donna, madre della ex convivente del fermato, per dissidi familiari.

Lite avvenuta davanti a un bar e interrotta grazie all’intervento di un avventore, ma sfociata in un inseguimento in auto della vittima, durante il quale MD avrebbe lanciato delle pietre contro il veicolo della donna, fino all’arrivo casuale della volante.

A seguito del precedente litigio, la signora ha riportato varie contusioni. Il 28enne è invece risultato positivo all'assunzione di cocaina ed alcool ed è stato tratto in arresto per lesioni, violenza privata, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l'effetto di stupefacenti ed alcool e accompagnato presso la locale casa circondariale.