Soprende il ladro in casa e lo insegue con la pistola seminando il panico

Sorprende il ladro in casa, così impugna la sua pistola e lo insegue fino all’interno del centro commerciale, seminando panico e terrore tra la gente. Ha tentato di farsi giustizia da solo il 74enne leccese, protagonista della vicenda accaduta domenica mattina nel quartiere Stadio della città. In cambio, però, ha ottenuto solo una denuncia per aver portato fuori casa ed in luogo pubblico illegalmente una pistola, per omessa custodia dell’arma e procurato allarme.

La sorpresa al ritorno a casa

Tutto ha avuto inizio quando l’uomo, rincasando, ha colto in flagrante un topo d’appartamento nel soggiorno della propria abitazione. Quest’ultimo, forzando una finestra, era riuscito ad introdursi in casa e a rubare 20 euro dal portafogli della figlia del proprietario e l’iPhone della stessa. Trovandosi faccia a faccia con il padrone di casa, il malvivente si è dato alla fuga passando dalla stessa finestra, lanciandosi poi in una corsa a perdifiato. Il 74enne non ci ha pensato due volte: ha impugnato la sua revolver Smith e Wesson scarica e l’ha inseguito. L’ha tallonato percorrendo due strade e poi nel centro commerciale “Centrum”.

Panico al Centrum nel quartiere Stadio

Alla gente incrociata per strada e tra i negozi non è passato inosservato che stringesse tra le mani una pistola. Dettaglio che ha seminato il panico e scatenato una sfilza di segnalazioni al 113 e al 112. Sul posto sono subito intervenute le volanti della questura e le pattuglie dei carabinieri, fino a quando il 74enne è stato finalmente bloccato dagli agenti in un condominio vicino. Una volta appurata la versione dell’uomo, incrociando i rilievi effettuati dagli agenti della polizia Scientifica e i filmati delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno effettuato delle verifiche sull’arma. È emerso che il 74enne avesse l’autorizzazione a detenerla, ma solo per uso sportivo, e che non fosse custodita in maniera idonea e sicura. Per questo, oltre alla denuncia, è scattato il sequestro di pistola e 50 proiettili. La posizione dell’uomo è ora al vaglio del Questore, che potrebbe adottare nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi.