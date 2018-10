«Ucciso insegnante salentino». Il corpo carbonizzato trovato dal figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato a Bergamo il corpo carbonizzato di un insegnante salentino, il 58enne Cosimo Errico. Per gli investigatori si tratta di omicidio. Il corpo del prof è stato trovato dal figlio. Sul cadavere sarebbero state riscontrate ferite da taglio, anche se non è stata ancora eseguita l'autopsia. Probabile, quindi, che l'uomo sia stato ucciso a coltellate. Solo in un secondo momento il killer ha dato fuoco al corpo.Errico, era un docente dell'istituto superiore "Natta" di Bergamo. E' stato ucciso la notte scorsa a Entratico (comune della provincia di Bergamo). L'uomo mancava da casa da ieri sera, quando si era recato in una cascina didattica che gestiva. Lì, nella cascina, è stato trovato il corpo carbonizzato. A dare l'allarme, preoccupata dal fatto che l'uomo non rincasava, è stata la moglie. La stessa ha poi chiesto al figlio di recarsi in cascina per cercare il padre.