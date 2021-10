"Arsenico e nichel inquinano pozzi e terreni": via alle bonifiche. La mappa dei Comuni

Provincia in campo per la bonifica di cinque siti inquinati individuati a Lecce, Melendugno, Tricase, Ugento e Casarano. Cinquecentomila euro il tesoretto erogato dalla Regione, per il progetto “Chi inquina paga”, che saranno divisi equamente tra i diversi territori.

Interventi urgenti tra discariche e litorale: il piano della Provincia



La scelta dei siti è arrivata in seguito alla valutazione fatta dal servizio tutela e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati