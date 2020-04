«Pericolo di infiltrazioni mafiose»: interdittive per 8 società dei Marra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interdittive antimafia ad otto società della galassia degli imprenditori di Galatina dello slot machine, i fratelli Massimiliano ed Alberto Marra. I provvedimenti sono stati disposti dal prefetto di Lecce , Maria Teresa Cucinotta, e sono la conseguenza sul piano della prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero della Procura antimafia, Carmen Ruggiero, e dai finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria. La Dirty Slot che il 17 gennaio vide l'arresto di sei persone (fra le quali i fratelli Marra), altre quattro colpite dall'obbligo di firma ed il sequestro di beni del valore di sette milioni di euro. Un mese fa la conclusione delle indagini con, complessivamente, 29 indagati.La Prefettura ha fatto anche questa volta la sua parte, esattamente come è accaduto per quelle amministrazioni comunali salentine finite all'attenzione degli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia e poi sciolte per pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata.Un pericolo ritenuto sussistente anche per le società facenti capo ai fratelli Marra, non fosse altro perché l'orientamento della Procura sia stato confermato una volta chiuse le indagini: ad Alberto e Massimiliano marra viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa. «Perché concorrevano, pur senza farne parte, nella associazione di tipo mafioso comunemente nota come Sacra corona unita operante nelle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto essendosi accordati con gli esponenti apicali e, segnatamente, con i reggenti del clan operanti in Brindisi e provincia, Sandro Campana e Ercole Penna, nonché con gli esponenti del clan Coluccia», il quadro delineato dal capo di imputazione, il primo capo di imputazione. «In particolare con Michele Coluccia, Pasquale Danilo Coluccia e Gabriele De Paolis, operante nelle zone di Noha, Galatina e comuni limitrofi, la cui esistenza ed attuale operatività era accertata con sentenze passate in giudicato».Secondo l'accusa ed è questo che dovranno accertare i vari gradi di giudizio, i Marra avrebbero stretto un patto con i clan per imporre sul mercato le loro imprese. Le imprese colpite dalla interdittiva. Per usare il loro potere intimidatorio allo scopo di gestire il mercato dei videopoker, delle scommesse on line e delle slot machine. Per gestire i dispositivi di intrattenimento. Per obbligare i commercianti ad installare i loro congegni.Un monopolio che avrebbe avuto un prezzo. Una contropartita, altra circostanza che dovrà essere appurata dai processi (i Marra sono difesi dagli avvocati Francesco Vergine, Massimo Manfreda, Giuseppe Romano e Fabio Pellegrino): alle organizzazioni criminali sarebbe stato corrisposto un introito fisso o calcolato a percentuale sui guadagni. Un patto, insomma, che avrebbe fatto finire nelle casse della Scu del denaro e che l'avrebbe rafforzata sia sotto il profilo economico che nella capacità di infiltrarsi nel territorio e nell'economia. In particolare nel controllo del settore del gioco d'azzardo. Come tradizione vuole.Su questi presupposti si basa il provvedimento emesso dalla Prefettura di Lecce. E comporta la cancellazione dalla white list, ossia il divieto di avere rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche. I Marra potranno impugnarlo presentando ricorso al Tar. Intanto prosegue per la sua strada la vicenda penale che ha finito per incrociarsi con quella amministrativa.