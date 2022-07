Code e autovelox, inferno sulla statale 101: i cantieri mandano in tilt la Gallipoli-Lecce, la polizia locale immortala chi corre

Inferno sulla statale 101: due autovelox e i cantieri mandano in tilt il traffico sulla Gallipoli-Lecce.

Il caos in strada

Un'altra mattinata di inferno sulla statale 101 con rallentamenti e lunghe code sia sulla corsia Nord che Sud. Un mix di motivi ha bloccato nuovamente gli automobilisti sotto il sole. Su entrambe le corsie sono presenti due autovelox con postazioni mobili della polizia locale, sulla corsia nord dopo lo svincolo per l'ospedale di Gallipoli, sulla corsia sud all'altezza dello svincolo per Galatone-Santa Maria al Bagno.

La presenza delle strumentazioni per la rilevazione della velocità ha fatto rallentare le auto in transito che nel frattempo si sono imbottigliate nel cantiere dell'Anas.

Un sabato particolare quello di oggi che registra sulle strade anche il controesodo. In tanti lasciano il Salento dopo le vacanze, ma tanti altri turisti sono attesi in questi giorni per la settimana centrale di luglio. Ci si da il cambio, c'è chi riparte e chi arriva e Gallipoli si sa, è una delle mete turistiche più gettonate.

I lavori

Intanto Anas ha rimosso una parte dei cantieri presenti sulla statale 101, quelli nei pressi dei comuni di Lequile e Lecce, al fine di agevolare il traffico in vista dell’esodo estivo. Il resto deli cantieri, fa sapere Anas (quelli all'altezza di galatone) invece saranno rimossi definitivamente entro il 15 luglio.