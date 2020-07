L'ambulanza sbaglia strada e muore una donna: c'è l'inchiesta per omicidio colposo. Indagati medici e infermieri di Guardia medica e 118

Sbagliano strada e una infermiera muore: indagati i medici e il personale dell'ambulanza del 118. Con la fissazione dell'incarico di effettuare l'autopsia sono stati iscritti sul registro degli indagati la guardia medica e il personale del 118 che nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi hanno sbagliato strada per andare a soccorrere, a Vernole, l'infermiera Antonella De Giorgi, 54 anni, poi deceduta.



Il pubblico ministero Francesca Miglietta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per chiarire per quale ragione il gps della guardia medica e quello dell'ambulanza del 118 - come stabilito dall'informativa dei carabinieri - abbiano dirottato i soccorsi in via Carducci, nella frazione di Acaya, invece che in via Carducci a Vernole da dove era giunta la chiamata della donna.



L'autopsia sarà affidata domani mattina al medico legale Roberto Vaglio e dovrà stabilire se e in che termini il ritardo dei soccorsi, dovuto alle indicazioni sbagliate dei navigatori satellitari, abbia determinato il decesso dell'infermiera. All'inchiesta penale, dunque, il compito di stabilire la verità.