Schiaffi e sculacciate ai bimbi, indagata maestra della scuola d'infanzia

Una maestra di scuola materna è accusata di abusi di correzione e di disciplina nell'inchiesta chiusa dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Donatella Palumbo. L'insegnante, 61 anni, è finita sotto inchiesta per il comportamentoi che avrebbe avuto a marzo scorso con due bambini di quattro anni suoi alunni in uina scuola Materna del Basso Salento.



Una bimba sarebbe stata presa a schiaffi e messa a mangiare da sola in un angolo all'ora di pranzo. Poco prima tutta la classe si era presa una sonora sgrifata.

A un bimbo sarebbe stato riservato un trattamento analogo: isolato dal resto della classe, preso a sculacciate ed a pizzichi sul sedere. E non solo: questo bambino sarebbe stato etichettato anche come il sobillatore della classe. “Generatore di disordine”, la definizione che si trova nell'avviso di conclusione delle indagini notificato all'indagata.



L'inchiesta condotta dalla Procura con i carabinieri è stata avviata con la denuncia sporta dalla mamma della bimba, dopo che tornò a casa con un polso dolorante. Accompagnata in ospedale, le venne riscontrato un trauma

da riferita aggressione".



Se sia questa la verità o se i fatti siano andati diversamente, la maestra potrà riferirlo presentando una memoria o chiedendo di essere interrogata. E' difesa dall'avvocato Vito De Pascalis. Ultimo aggiornamento: 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA