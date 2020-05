Badante picchiata dal figlio dell'assistita: finisce in ospedale

Picchiata in casa dal figlio della donna che assiste. Una donna di 44 anni è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, per le lesioni riportate ieri notte mentre assisteva una donna avanti con gli anni e con problemi di salute.



Ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni, hanno stabilito i medici del Pronto soccorso, causate dal pestaggio subito in casa della donna alla quale fa da badante.



Sono intervenuti i poliziotti della Squadra mobile alla luce della natura delle lesioni accertata dal personale sanitario. E dalle prime indagini è emerso che a picchiarla sarebbe stato il figlio della sua assistita. Un uomo violento ed irrascibile che si sarebbe scagliato già altre volte contro di lei. Con pretesti, cercandola, provocandola e pretendendo che facesse l'impossibile.



Il caso è stato segnalato al pubblico ministero della Procura di Lecce.