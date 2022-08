Ancora un incidente all'incrocio senza illuminazione, frontale tra due auto. Il vicesindaco: «Avviato l'iter per l'illuminazione»

Ancora un incidente è avvenuto questa sera a Borgagne, frazione del comune di Melendugno, in corrispodenza dell'incrocio oramai tristemente noto, che porta al mare. Da una prima ricostruzione della dinamica una Lancia Ypsilon condotta da una donna di Borgagne che proveniva da Carpignano in direzione Borgagne si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Per fortuna nessun grave epilogo, ma solo tanta paura. Nella Fiat Panda viaggiava una coppia di Lecce che si dirigeva al mare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Melendugno al comando di Gennaro Palmieri.

Il vicensindaco Russo: messa in sicurezza e illuminazione

Quello di questa sera è l'ennesimo sinistro sullo stesso incrocio. Dall'amministrazione comunale il vicesindaco Mauro Russo fa sapere che sono state avviate tutte le procedure per la messa in sicurezza dell'incrocio, così come per l'illuminazione pubblica.