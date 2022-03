Multe a raffica all'incrocio del bar "Rosso&Nero": una ogni 6 minuti e 77.844 in un anno. Rotundo (Pd): «Ora una rotatoria»

All’incrocio del bar “Rosso & Nero” la telecamera non perdona: 77.844 multe in 11 mesi con una media di 235 sanzioni al giorno e un incasso “ipotetico” per Palazzo Carafa di poco più di 7 milioni di euro. E dal Pd arriva un nuovo appello del capogruppo Antonio Rotundo: «I dati confermano l'urgenza di verificare l'adozione di soluzioni diverse. A partire dalla rotatoria».

Il bilancio delle sanzioni del 2021

A tre anni dalla nuova viabilità, e a più di un anno ormai dall’attivazione dei sistemi elettronici di controllo delle infrazioni, continua a essere elevato il numero degli automobilisti “pizzicati” ad attraversare, nonostante i divieti, l’intersezione stradale utilizzando impropriamente la corsia destinata ai mezzi autorizzati. Dai dati elaborati dal Comando di Polizia municipale, e resi noti dal capogruppo del Pd Antonio Rotundo, risulta che nel periodo compreso tra il 31 gennaio al 31 dicembre 2021 all'incrocio del “Rosso & Nero” stati elevati 77.844 verbali. Una vera e propria pioggia di multe con una media di 7.077 sanzioni al mese, e ben 235 al giorno.

Rotundo: «Il dato si commenta da solo: ora una rotatoria»

A partire dall'anno in corso i cittadini potranno verificare come vengono spesi I soldi delle multe stradali. La norma introdotta con il "decreto infrastrutture" prevede infatti l'obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle somme incassate nell'anno precedente dalle violazioni del codice della strada e sul modo in cui queste somme sono state utilizzate. ««Quello di Lecce è un dato che non ha bisogno di alcun commento e che conferma la necessità e l'urgenza di verificare tecnicamente l'adozione di soluzioni diverse, in primis l'opzione della rotatoria» conclude Rotundo.