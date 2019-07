Incroci “fuorilegge”: ecco strisce e rampe che verranno rifatte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal centro alla periferia. Restyling in arrivo per le arterie cittadine. È stato sottoscritto ieri dal Comune il contratto d'appalto con la ditta Nuovapanelectric srl di Nardò per l'esecuzione dei lavori di Adeguamento degli incroci stradali al Codice della Strada, un mega-cantiere che punta a mettere in sicurezza numerosi attraversamenti del centro urbano, con un investimento di 500mila euro derivanti da mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.Il progetto prevede la sistemazione di ben 212 intersezioni stradali e in particolare degli incroci pedonali secondo le indicazioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (articolo 145 comma 3).L'obiettivo è quello di abbattere le barriere architettoniche, garantire l'incolumità dei pedoni e ridurre la velocità veicolare, scoraggiando così tutti quei comportamenti scorretti da parte degli automobilisti.Il restyling prevede interventi di adeguamento delle rampe per persone con disabilità, il posizionamento di transenne per la protezione dei pedoni, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via San Pietro in Lama, per garantire un facile accesso al parco.A questi interventi vanno aggiunte le opere migliorative offerte dalla ditta aggiudicatrice. Come l'illuminazione di 2 passaggi pedonali con sistema Sil, il posizionamento di 250 occhi di gatto ovvero indicatori rifrangenti, l'illuminazione di 5 attraversamenti pedonali con tabella luminosa a led e interruttore solare per l'accensione al tramonto, i pittogrammi relativi a percorsi pedonali fruibili dai bambini nei pressi di 10 scuole mediante kit adesivi e colori a scelta e la stesura di un tappetino di usura con asfalto fonoassorbente e drenante su 10 incroci.Non solo. Sempre secondo il progetto - curato dal dirigente dell'Ufficio Traffico Fernando Bonocuore e dal funzionario Vincenzo De Lucia - tra le migliorie proposte dall'impresa ci sono anche ben 610 transenne parapedoni, 200 sistemi tattilo-plantari per ipovedenti, 5 pulsanti di prenotazione del verde e 5 sensori microonde di segnalazione pedone in movimento e prolungamento del tempo di verde pedonale, oltre 6mila metri quadrati di rifacimento della segnaletica orizzontale relativa ai passaggi pedonali, barriere mobili in pvc. Gli interventi di messa in sicurezza delle strade dovrebbero partire a breve: nei prossimi giorni Palazzo Carafa incontrerà i rappresentanti della ditta aggiudicatrice per definire gli ultimi dettagli.Una volta avviate le operazioni, ci vorranno poco più di 300 giorni per la consegna del cantiere.«Si tratta di lavori importanti - ha dichiarato Marco De Matteis, assessore alla Mobilità urbana sostenibile - che ci permettono di mettere in sicurezza 212 incroci della città, di dotarli di attraversamenti pedonali, di segnaletica stradale, di illuminazione e di tutto quello che è necessario per tutelare l'incolumità di pedoni, automobilisti, motociclisti e ciclisti. Convocheremo a breve la ditta al fine di poter avviare questi interventi prima possibile».