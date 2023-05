"Alla scoperta dei circondari": incontri, trekking e degustazioni a Cerrate con il Fai

Sono 11 i Beni del Fai, da Nord a Sud, coinvolti nell’iniziativa "Alla Scoperta dei Circondari" che porterà a scoprire percorsi insoliti e ammirare scorci inediti e monumenti meno noti ma dal forte valore identitario. Ognuno di questi è uno scrigno di storie che raccontano la vita delle persone che li vivono e li hanno vissuti, curati e amati.

In Puglia, apre battenti l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, Bene in concessione al FAI dal 2012, con un programma che prevede incontri e visite guidate speciali, passeggiate naturalistiche e percorsi dedicati all’enogastronomia salentina.

Sabato

Primo appuntamento è domani, sabato 27 maggio alle ore 10.30 con un percorso storico-archeologico dentro e fuori le mura dell’Abbazia, in compagnia di Marco Leo Imperiale, ricercatore in archeologia cristiana e medievale dell’Università del Salento, che illustrerà i nuovi scenari di conoscenza rivelati dagli ultimi scavi promossi dal FAI, su un territorio ricco di chiese rurali e testimonianze legate alle secolari attività nelle campagne.

Seguirà alle 16 una visita guidata nel complesso abbaziale e successivamente una camminata lungo la Via Francigena, tra uliveti secolari, masserie fortificate, muretti a secco e pajare, promossa dall’“Associazione Il Giunco” e “Agorà – Experience Sharing Area and Slow Tourism”.

Durante la passeggiata si farà tappa alla Masseria Melcarne che, con la sua torre fortificata, svetta tra gli agrumeti e gli uliveti. Al suo interno sarà organizzata una degustazione di prodotti tipici (olio evo, conserve rustiche e confetture) rivisitati in chiave moderna e accompagnati dai vini - rosso e rosato - della casa. L’assaggio prevede: focaccia con cipollata ♦ focaccia con verdure ♦ frisellata ‘ncapunata con olio evo ♦ bruschette con patè ♦ rustiche della masseria ♦ formaggio tipico ♦ capocollo di Martina Franca ♦ crostate con confettura della Masseria (Per info e prenotazioni anche via WhatsApp al numero 347 8227836).

Per il trekking – di bassa difficoltà e della lunghezza di circa 8 km - si consigliano acqua e scarpe comode (informazioni anche via WhatsApp al numero 327 8329901).

Domenica

Per la mattina di domenica 28 maggio sono in programma due percorsi lungo l’Antica Strada dell’olio alle ore 11 e alle 12 con gli esperti dell’Oleificio Agro, che guideranno i visitatori nella scoperta del sapore e del profumo di alcune tipologie di olio extravergine pugliesi, nonché delle loro proprietà organolettiche. Attraverso la proiezione di un video saranno illustrate le tecniche di raccolta delle olive, della loro molitura e stoccaggio; al termine si potrà visitare l’Abbazia.

Il tema dell’incontro delle ore 16 con Manuela De Giorgi, docente di Storia dell’Arte Medievale e Storia dell’Arte Bizantina dell’Università del Salento, sarà “Cerrate e le altre. Le Abbazie italo-greche di terra d’Otranto e la loro eredità, tra storia e identità del territorio”, un viaggio affascinante ed esaustivo nella storia del monachesimo locale volto a ricostruire la fitta rete di relazioni tra il complesso di Cerrate e gli altri monasteri bizantini di quella che fu una fulgida provincia dell’Impero d’Oriente. Con approfondimenti sull’architettura e gli apparati pittorici dei monumenti in esame, l’esperta presenterà anche alcune acquisizioni frutto dei più recenti restauri. Al termine della visita guidata alla chiesa, si potranno degustare alcuni vini della cantina Leone de Castris e assaggiare le prelibatezze salentine del Forno Antichi Sapori. Nel corso di entrambe le giornate sarà possibile pranzare con un cestino da picnic di prodotti tipici.

Biglietti

Sabato 27 maggio, percorso storico-archeologico: Intero € 10; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Studenti 19-25 anni € 5; Residenti nei Comuni di Lecce, Campi, Trepuzzi, Squinzano e Surbo € 6,50; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 25; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Sabato 27 maggio, trekking Via Francigena: Intero € 16; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Studenti 19-25 anni € 10; Residenti nei Comuni di Lecce, Campi, Trepuzzi, Squinzano e Surbo € 12; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 40; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Sabato 27 maggio, visita in masseria + degustazione (da pagare in loco): Intero € 15; Iscritti FAI € sconto del 10% sui prezzi indicati per le altre tipologie; Bambini fino a 13 anni € 4; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 25; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Domenica 28 maggio, Sulle vie dell’olio: Intero € 14; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Studenti 19-25 anni € 8; Residenti nei Comuni di Lecce, Campi, Trepuzzi, Squinzano e Surbo € 10; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 40; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Domenica 28 maggio, incontro su “Cerrate e le altre”: Intero € 10; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Studenti 19-25 anni € 5; Residenti nei Comuni di Lecce, Campi, Trepuzzi, Squinzano e Surbo € 6,50; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 25; Ridotto 0-5 anni gratuito.