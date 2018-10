«Incontrerò Prima Lecce» Salvemini, ultima chance per ricucire lo strappo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un faccia a faccia tra il sindaco Carlo Salvemini e il gruppo Prima Lecce per verificare la volontà di andare avanti. Resa dei conti oppure chiarimento. O dentro, o fuori: una volta per tutte. In caso contrario, nessuna opzione esclusa: compresa quella delle dimissioni del primo cittadino. Di cui ieri lo stesso Salvemini ha parlato con i suoi nella riunione di ieri a Palazzo Carafa.La maggioranza di centrosinistra si guarda allo specchio e si interroga per cercare di capire quale sia la strategia migliore dopo l'ennesima sortita del gruppo Prima Lecce. L'ultimatum al sindaco Carlo Salvemini firmato dal capogruppo consiliare Antonio Finamore («O cambi la delibera del Piano antidissesto oppure salta tutto e ce ne andiamo tutti a casa») ha fatto da rumoroso sfondo all'incontro serale voluto dal primo cittadino.Riunione blindatissima: assessori e consiglieri comunali che arrivano alla spicciolata. Le porte si chiudono non appena in sala giunta fa il suo ingresso Salvemini. Non c'è spazio per le foto e per i sorrisi. D'altronde, il momento è delicato per la maggioranza traballante (e non da oggi) a causa di numeri ballerini e delle bizze di qualche consigliere provenienti dalle fila del centrodestra. C'è la conferma: i consiglieri di Prima Lecce non partecipano al vertice in aperta polemica con il sindaco e la sua giunta dopo l'astensione di qualche giorno fa in Consiglio sul piano anti-dissesto. Quello che dovevano dire l'hanno già fatto sapere in maniera eloquente 48 ore prima: parole, quelle usate dal capogruppo di Prima Lecce, condite da polemico dissenso.Ma Salvemini vuol vederci chiaro. Non vuole lasciare nulla di intentato. Vuol capire se ci sono ancora i margini per recuperare il rapporto con Antonio Finamore (capogruppo), Paola Gigante e Laura Calò tanto più che ha ribadito ieri sera ai suoi che con i tre consiglieri non c'è stato, fino a questo momento, alcun problema particolare nell'attività a Palazzo Carafa. Il patto siglato con Prima Lecce non avrebbe affatto rallentato l'attività dell'amministrazione comunale così aveva detto lo stesso sindaco nell'intervista rilasciata a Quotidiano domenica scorsa anche se il gruppo invoca da sempre un maggior coinvolgimento nelle scelte amministrative.Ecco perché - l'assenza di scontri amministrativi - il sindaco apre, o meglio riapre, ai tre consiglieri. «Vediamoci e parliamone serenamente»: questa la linea di Salvemini che vuole tentare la strada del dialogo per capire se esistano o meno le condizioni per sbrogliare questa complicata matassa e proseguire con maggior lena (e facendo leva sui numeri, anzitutto) nel cammino politico della sua maggioranza.L'invito ufficiale per un faccia a faccia partirà nelle prossime ore. Si profila un confronto aperto e serrato non solo sul piano politico ma anche su quello squisitamente amministrativo perché il nodo, l'ultimo della serie, era quello legato al varo della delibera con cui si è dato il via libera al piano anti-dissesto. Ritenuto, appunto, troppo rigido dagli ex consiglieri di centrodestra. Una strategia condivisa con la maggioranza.Salvemini incontrerà Prima Lecce. E si parlerà anche delle condizioni tecniche e della possibilità di modificare qualcosa rispetto alla manovra lacrime e sangue prospettata nella delibera approvata venerdì in Consiglio. Come, per fare un solo esempio, sul fronte dei risparmi destinati ai dipendenti comunali.Una discussione aperta a patto che sia nel merito. Senza pregiudizi, ma improntata alla fermezza: se ancora ci stanno, questo il ragionamento di Salvemini, devono dirmelo e che l'accordo sia una volta per tutte. Per rimettere in carreggiata i tre consiglieri e garantire alla maggioranza di poter avere i numeri per governare.In caso contrario Salvemini potrebbe prendere in considerazione l'idea di abbandonare. E, come si diceva, l'ipotesi dimissioni ha fatto capolino ieri sera durante la riunione con assessori e consiglieri. Con tanto di calendario alla mano per cercare di capire se e quando, in caso di dimissioni, si tornererebbe alle urne. Per ora, tuttavia, resta una strada alternativa: tenuta lì nel congelatore, ma tutt'altro che astratta se il faccia a faccia con Prima Lecce dovesse trasformarsi in una fumata nera.Discorso a parte merita Massimo Fragola, consigliere comunale di Andare Oltre che era stato bacchettato nei giorni scorsi dal sindaco Salvemini che ha ritenuto ingiustificata la sua assenza in aula consiliare in occasione della discussa manovra economica. Ebbene, il caso appare rientrato. Fragola era e resta nella maggioranza di centrosinistra di Palazzo Carafa anche se rivendica «maggior coinvolgimento e un po' di attenzione in più» visto che in più di un'occasione le sue proposte sono finite in un cassetto. Nessuna intenzione da parte sua di lasciare. Una spina in meno per il sindaco in attesa di provare a far tornare sui propri passi Prima Lecce.