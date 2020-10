Truffe con falsi incidenti: condannati anche medici e avvocati/ I nomi

Decine di falsi incidenti e referti gonfiati per un maxi raggiro ai danni delle compagnie assicurative: a circa sei anni dal blitz dell'operazione "Micosca" arriva il verdetto per 19 dei 62 imputati iniziali. E le condanne scattano anche per medici, avvocati e liquidatori: tutti coinvolti nella truffa per ottenere i rimborsi a fronte di sinistri mai accaduti. A causa del tempo trascorso, invece, è scattata la prescrizione per altri reati dopo che in sede processuale già era stata esclusa l'associazione a delinquere da parte della stessa accusa.

Il verdetto è stato emesso dal Tribunale di Lecce e gli episodi contestati si riferiscono a un periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Nel 2014 furono eseguite dodici ordinanze di custodia cautelare. Le condanne sono scattate per falso materiale e falso ideologico.



Le pene più alte riguardano l’avvocato Donato Maruccia, 44 anni di Corigliano d’Otranto e il medico chirurgo Claudio Girasoli in servizio a Galatina: 4 anni e 6 mesi. Condannato a 4 anni, invece, Lorenzo Micocci, già dipendente liquidatore Unipol. Tutti e tre sono stati interdetti dai pubblici uffici per 5 anni. Poi, le condanne - un anno ciascuno - per Leonardo Impero Delle Donne, di Caprarica; Alessandro Leucci, di Botrugno; Carmelo Basile, di Maglie; Luigi Campanile, di Maglie; Antonio Miccoli, di Soleto; Tommaso Miccoli, di Galatina; Angela Leone, di Botrugno; Maria Grazia Leucci, di Botrugno; Grazia Miggiano, di Botrugno; Sara Moretti, di Melpignano; Aleandro Moretti, di Melpignano, Simonetta Toma, di Cursi; Gianluca Toma, di Cursi; Anna Della Stella, di Maglie; Sergio De Blasi, di Martano; Salvatore De Blasi, di Martano.

Le compagnie “danneggiate” sono Unipol Sai spa e Italiana Assicurazioni.

Ultimo aggiornamento: 15:02

